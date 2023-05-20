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"В открытом доступе": кадры архивной кинопленки о жестокости предателей в годы Великой Отечественной войны
Миллионы безвинно замученных и убитых белорусов.Особой жестокостью среди оккупантов-палачей прославились националисты и коллаборанты. Предатели Родины. Их идейные фашиствующие наследники и сегодня жаждут реванша.
Неужели история ничему не учит? Впрочем, кадры архивной кинопленки - "В открытом доступе" (смотрите видео).
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