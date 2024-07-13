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"В открытом доступе": Как битва за урожай проходила в первые послевоенные годы
Как битва за урожай проходила в первые послевоенные годы, когда тяжесть колоса зависела не только от одних колхозников-комбайнеров.
Смотрите ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких (видео).
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