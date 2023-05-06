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"В открытом доступе": как благосостояние простого человека, пережившего ужасы войны, стало приоритетом государственной политики

Благосостояние простого человека - труженика, пережившего ужасы войны, стало приоритетом государственной политики. И постепенно мы стали забывать о лишениях - домашний уют встал на первое место. Самый ностальгический эпизод проекта АТН - "В открытом доступе" (видео).

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