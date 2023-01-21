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"В открытом доступе" - как раньше решали вопросы эмигрантов-релокантов

Убедившись, что жизнь в глобалистском зазеркалье не столь радужна, как некогда представлялась, многие беглые белорусы не прочь вернуться на родину. В последнее время эта тема не раз поднималась на высшем уровне.

Оказывается, в истории страны уже были примеры решения вопросов эмигрантов-релокантов, которые безуспешно искали лучшей доли за границей. Архивные кадры кинохроники "В открытом доступе".

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