ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"В открытом доступе": Как справлялись с паводками в БССР

Проект Агентства теленовостей "В открытом доступе" рассказывает о мелиорации Полесья и переправе через Припять.

Кажется, эта весна как никогда удивляет своим погодным разнообразием. Одновременно от ливней до снегопада в разных регионах страны. А что на это сказали бы старожилы? Обратимся к архивным кадрам. Вот они действительно помнят противостояние в Беларуси весенним аномалиям.

Впрочем, смотрите сами. Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все