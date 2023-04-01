"В открытом доступе": Как справлялись с паводками в БССР

Кажется, эта весна как никогда удивляет своим погодным разнообразием. Одновременно от ливней до снегопада в разных регионах страны. А что на это сказали бы старожилы? Обратимся к архивным кадрам. Вот они действительно помнят противостояние в Беларуси весенним аномалиям.