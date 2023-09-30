"В открытом доступе": какими были раньше осенние сельскохозяйственные ярмарки?

Несколько десятилетий назад у осенних сельскохозяйственных ярмарок было совсем другое предназначение. Тогда у белорусов, которые в большинстве жили со своего подворья, о закупках речь не шла.



Выставки-ярмарки служили стратегическим отчетом наравне с военпромом. Очередной эпизод проекта АТН - "В открытом доступе".