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"В открытом доступе": какими были раньше осенние сельскохозяйственные ярмарки?

Несколько десятилетий назад у осенних сельскохозяйственных ярмарок было совсем другое предназначение. Тогда у белорусов, которые в большинстве жили со своего подворья, о закупках речь не шла.

Выставки-ярмарки служили стратегическим отчетом наравне с военпромом. Очередной эпизод проекта АТН - "В открытом доступе".



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