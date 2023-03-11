"В открытом доступе": кинохроника дружбы БССР и Франции

Герои полка "Нормандия-Неман" были также исполнены долгом помочь Советской армии ликвидировать нацистов. Архивные кадры сохранили настоящих французских патриотов, которые выступали против железного занавеса и были союзниками СССР. В 1966-м Франция вышла из объединенного военного командования НАТО, что символизировало нежелание следовать политике Вашингтона, использовавшего альянс в качестве средства осуществления своего мирового доминирования. Кадры архивной кинохроники - "В открытом доступе".