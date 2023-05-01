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"В открытом доступе": кинохроника трудовых достижений прошлых поколений белорусов

"В открытом доступе": кинохроника трудовых достижений прошлых поколений белорусов

Кинохроника трудовых достижений прошлых поколений белорусов. Первомай проводили с размахом на центральных проспектах страны.

Проект АТН "В открытом доступе" (подробности в видео).

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