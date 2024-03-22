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"В открытом доступе": мемориальный комплекс "Хатынь"

Когда почти 55 лет назад открывали мемориальный комплекс "Хатынь", все говорили, что его колоколадолжны служить не только напоминанием, но и предупреждением. И вот спустя полвека клич из прошлого продолжает звучать пророчески.

Архивные кадры можно увидеть в проекте АТН "В открытом доступе".

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