"В открытом доступе" - непостановочный проект АТН об уроках Великой Отечественной войны

Соцсети сегодня активно влияют на неокрепшие умы. Через постановочные телеграм-отчеты селфи-солдат TikTok-армий современникам навязывается романтизация военного времени.

Но ведь еще по классике известно: "Война - совсем не фейерверк". Неужели забыли уроки Великой Отечественной?

В декабре 1943-го Гомель как первый освобожденный из областных центров, разрушенный на 80 процентов, становится столицей БССР. Из Гомельско-Речицкой наступательной операции вышло 17 героев и 200 тысяч орденоносцев. Долматовский напишет знаменитую песню "На Берлин".