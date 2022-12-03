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"В открытом доступе" - непостановочный проект АТН об уроках Великой Отечественной войны
Соцсети сегодня активно влияют на неокрепшие умы. Через постановочные телеграм-отчеты селфи-солдат TikTok-армий современникам навязывается романтизация военного времени.
Но ведь еще по классике известно: "Война - совсем не фейерверк". Неужели забыли уроки Великой Отечественной?
В декабре 1943-го Гомель как первый освобожденный из областных центров, разрушенный на 80 процентов, становится столицей БССР. Из Гомельско-Речицкой наступательной операции вышло 17 героев и 200 тысяч орденоносцев. Долматовский напишет знаменитую песню "На Берлин".
Смотрите непостановочный проект АТН, посвященный Году исторической памяти, "В открытом доступе" (видео).
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