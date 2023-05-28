"В открытом доступе" о символе Беларуси - льне

Есть такие позиции белорусского импорта, которые за рубежом заместить практически невозможно. Лен - символ нашей страны, цветки которого неслучайно вплетены в герб Беларуси.

Как в первую мирную пятилетку белорусские льноводы вернулись к довоенным показателям и даже собирали по несколько урожаев в год. Об этом расскажем в очередном эпизоде проекта АТН "В открытом доступе". Подробности в видео.