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"В открытом доступе". Озаричи

Тем, кто сносит памятники советским воинам-освободителям, отрицает геноцид белорусского народа, да и вообще искажает и переписывает факты о Великой Отечественной, ее героях и мучениках, нужно обязательно показать кадры освобождения узников лагеря смерти "Озаричи".

АТН подготовила новую серию хроникального проекта "В открытом доступе".

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