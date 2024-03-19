"В открытом доступе". Озаричи

Тем, кто сносит памятники советским воинам-освободителям, отрицает геноцид белорусского народа, да и вообще искажает и переписывает факты о Великой Отечественной, ее героях и мучениках, нужно обязательно показать кадры освобождения узников лагеря смерти "Озаричи".