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"В открытом доступе" - период дефицита товаров

Сегодня на прилавках есть абсолютно все! Но так было не всегда. Например, сложные годы - конец 80-х - начало 90-х. Из-за личного благополучия и социального спокойствия в Беларуси некоторые об этом совсем забыли.

Как страшны бывают "перамены", когда в одночасье все может измениться. Эпизод с проекта АТН "В открытом доступе".

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