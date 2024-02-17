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"В открытом доступе" - период дефицита товаров
Сегодня на прилавках есть абсолютно все! Но так было не всегда. Например, сложные годы - конец 80-х - начало 90-х. Из-за личного благополучия и социального спокойствия в Беларуси некоторые об этом совсем забыли.
Как страшны бывают "перамены", когда в одночасье все может измениться. Эпизод с проекта АТН "В открытом доступе".
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