"В открытом доступе": первые советские послевоенные стройки

На события последних дней, в которые втянута Германия, мы, белорусы, реагируем по-своему: согласно нашей генетической памяти. Исторические параллели напрашиваются сами собой. Неужели история ничему не учит? Впрочем, в Год мира и созидания. Смотрите эпизод проекта АТН "В открытом доступе".