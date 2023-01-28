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"В открытом доступе": первые советские послевоенные стройки

На события последних дней, в которые втянута Германия, мы, белорусы, реагируем по-своему: согласно нашей генетической памяти. Исторические параллели напрашиваются сами собой. Неужели история ничему не учит? Впрочем, в Год мира и созидания. Смотрите эпизод проекта АТН "В открытом доступе".

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