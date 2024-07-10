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"В открытом доступе": Путь Александра Лукашенко от кандидата до лидера нации и Батьки

Ни одного невыполненного обещания! Не просто политические спичи, а пророчества мирового масштаба. Не гонка за избирателя, а большой путь с народом. От кандидата до лидера нации и Батьки!

Перенесемся в то время, когда мы сделали правильный выбор и Александр Лукашенко увел страну от пропасти. Смотрите эпизод проекта АТН "В открытом доступе" (видео).

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