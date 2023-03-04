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“В открытом доступе”: уникальные архивные кадры, БССР протянула руку КНР
Как бы это нескромно ни звучало, своему сегодняшнему прогрессу Китай обязан в том числе и нашей стране. Современные китайцы это помнят и очень благодарны. Подтверждение - уникальные архивные кадры, когда, несмотря на ослабленность войной, БССР протянула руку КНР.
Смотрите в Год мира и созидания проект АТН“В открытом доступе”.
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