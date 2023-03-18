"В открытом доступе" уникальные архивные кинокадры первого открытого судебного процесса над немецкими преступниками и их пособниками

Ровно 80 лет, а это еще разгар войны, начался первый открытый судебный процесс над немецкими преступниками и их пособниками.

Несколько таких трибуналов прокатилось и по белорусским городам.

Даже спустя пару десятилетий после Победы возмездие находило извергов далеко за пределами СССР.

Это важно понимать тем, кто ратует за возрождение фашизма и продвигает нацистские идеи.

И тем драматичней воспринимаются уникальные архивные кинокадры накануне дня памяти хатынской трагедии. Смотрите проект АТН “В открытом доступе”.

