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"В открытом доступе" уникальные архивные кинокадры первого открытого судебного процесса над немецкими преступниками и их пособниками

Ровно 80 лет, а это еще разгар войны, начался первый открытый судебный процесс над немецкими преступниками и их пособниками.
Несколько таких трибуналов прокатилось и по белорусским городам.
Даже спустя пару десятилетий после Победы возмездие находило извергов далеко за пределами СССР.
Это важно понимать тем, кто ратует за возрождение фашизма и продвигает нацистские идеи.
И тем драматичней воспринимаются уникальные архивные кинокадры накануне дня памяти хатынской трагедии. Смотрите проект АТН “В открытом доступе”.


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