ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"В открытом доступе": зимние виды спорта в советской Беларуси

Последние выходные февраля на архивных кадрах зафиксированы самыми активными - зимние виды спорта как никакие другие отличаются своей массовостью и доступностью. А ведь зимы тогда были другими. Смотрите самый ностальгический эпизод проекта АТН"В открытом доступе".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все