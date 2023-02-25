"В открытом доступе": зимние виды спорта в советской Беларуси

Последние выходные февраля на архивных кадрах зафиксированы самыми активными - зимние виды спорта как никакие другие отличаются своей массовостью и доступностью. А ведь зимы тогда были другими. Смотрите самый ностальгический эпизод проекта АТН"В открытом доступе".