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"В открытом доступе": зимние виды спорта в советской Беларуси
Последние выходные февраля на архивных кадрах зафиксированы самыми активными - зимние виды спорта как никакие другие отличаются своей массовостью и доступностью. А ведь зимы тогда были другими. Смотрите самый ностальгический эпизод проекта АТН"В открытом доступе".
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