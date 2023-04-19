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В отношении директора одного из спортивных учреждений Лиды возбуждено 4 уголовных дела
Первое из них возбудили в сентябре 2022 года. Тогда было установлено, что женщина в течение 2 лет "работает" в учреждении дополнительно на 0,5 ставки в качестве тренера. Однако обязанности тренера она не выполняла, а заработную плату присваивала.
Подобная ситуация произошла с фиктивным оформлением на работу ее родственника. В течение 3 лет руководитель успела присвоить зарплату в общей сумме около Br6 тыс. Правоохранители также выяснили, что таким образом знакомые директора были "трудоустроены" на должности сторожа, электромонтера и инструктора-методиста.
Кроме того, одно из уголовных дел в отношении директора спортучреждения возбуждено за превышение власти или служебных полномочий. Установлено, что, выплатив премию одному из своих работников, женщина потребовала отдать ей средства.
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