В отношении должностных лиц "Амкодор-Шклов" и "Купаловское" возбудили уголовное дело

Резонансная тема последних дней. Речь об агропромышленном комплексе, эффективность и развитие которого в начале недели инспектировал Глава государства. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц предприятий "Амкодор-Шклов" и "Купаловское". Это результат совместных с контролирующим ведомством проверок, в ходе которых установлено, что предприятию "Амкодор-Шклов" причинен ущерб в особо крупном размере.







Напомним, выявленные нарушения дисциплины и условий хозяйствования на предприятии "Купаловское" стали поводом для принципиальных решений Главы государства. Ситуация в холдинге оказалась последней каплей в череде недоработок в целом по области. Регион в аутсайдерах по темпам роста экономики, промышленности и сельскому хозяйству. Кроме того, неделей ранее губернатору был объявлен выговор за невыполнение поручения Президента о своевременной выплате зарплаты в области. Неприглядная картина открылась Александру Лукашенко, когда он отверг предложенный маршрут, а прошелся по всей территории молочно-товарного комплекса "Слижи" и открыл все закрытые двери.





