ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В отношении экстремистских структур в Беларуси ведется специальное производство

В общей сложности более 420 лет лишения свободы получили беглые лидеры оппозиции. В отношении организаторов и участников экстремистских структур ведется специальное производство. Об этом в Овальном зале парламента рассказал генпрокурор. Меры касаются 31 лица.

В целом число преступлений экстремистской направленности в прошлом году снизилось вдвое. В суды к настоящему времени направлено более тысячи уголовных дел. Практика показывает: оправдательных приговоров по таким делам не выносилось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все