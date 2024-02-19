В отношении экстремистских структур в Беларуси ведется специальное производство

В общей сложности более 420 лет лишения свободы получили беглые лидеры оппозиции. В отношении организаторов и участников экстремистских структур ведется специальное производство. Об этом в Овальном зале парламента рассказал генпрокурор. Меры касаются 31 лица.

В целом число преступлений экстремистской направленности в прошлом году снизилось вдвое. В суды к настоящему времени направлено более тысячи уголовных дел. Практика показывает: оправдательных приговоров по таким делам не выносилось.