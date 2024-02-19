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В отношении экстремистских структур в Беларуси ведется специальное производство

В общей сложности более 420 лет лишения свободы получили "беглые" лидеры оппозиции. В отношении организаторов и участников экстремистских структур ведется специальное производство. Об этом в Овальном зале парламента рассказал генпрокурор. Меры касаются 31-го лица.

Это позволяет нам принимать и другие решения, в том числе конфискация имущества, ставить вопрос о лишении гражданства. Поэтому в этом направлении будет дальше вестись работа. Эти люди не просто посягнули на нашу страну. Они делают конкретные заявления и действия, связанные с тем, чтобы причинить вред, с одной стороны, экономический, а с другой стороны, совершаются действия, связанные с вооруженным захватом власти. Мы будем делать все возможное, чтобы принимать меры на стадии их приготовления.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

В целом число преступлений экстремистской направленности в 2023 году снизилось вдвое. В суды к настоящему времени направлено более тысячи уголовных дел. Практика показывает, что оправдательных приговоров по таким делам не выносилось.

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