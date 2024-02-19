В отношении экстремистских структур в Беларуси ведется специальное производство

Это позволяет нам принимать и другие решения, в том числе конфискация имущества, ставить вопрос о лишении гражданства. Поэтому в этом направлении будет дальше вестись работа. Эти люди не просто посягнули на нашу страну. Они делают конкретные заявления и действия, связанные с тем, чтобы причинить вред, с одной стороны, экономический, а с другой стороны, совершаются действия, связанные с вооруженным захватом власти. Мы будем делать все возможное, чтобы принимать меры на стадии их приготовления.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси