В ответ на деструктивные действия белорусские силовики записали свое обращение

Белорусские силовики дали мощный ответ всем недоброжелателям, тем, кто пытается запугать, сломить и даже угрожает убийством, попыткой государственного переворота и блэкаутом: "Нам бросили вызов - и мы его приняли!" В ответ на деструктивные действия свое обращение записали милиционеры, представители Вооруженных Сил испецназ.