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В Овальном зале 20 июня прошло заседание двух палат парламента - в центре внимания денежно-кредитная политика и социальная сфера
В Овальном зале 20 июня говорили о денежно-кредитной политике. Уровень инфляции, доверие к национальной валюте и финансовая грамотность. Подробнее о парламентской повестке рассказал Антон Малюта.
У депутатов и сенаторов сегодня был действительно очень насыщенный рабочий день. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики включало сразу два доклада, причем по ключевым темам - это денежно-кредитная политика и социальная сфера. За докладами следовал, конечно, диалог. Парламентарии постоянно работают в округах и знают, что волнует избирателей.
Уровень жизни часто оцениваем просто и по-народному, где главный индикатор - ценники в магазинах. Государственное регулирование себя оправдало. 2023 год подытожили лучше, чем планировали. Инфляция на уровне 5,8 % при цели не более 8. И главное, это не в ущерб деловой активности. Шоков не наблюдалось и на валютном рынке. Белорусский рубль остается крепкой валютой, которой доверяет население.
Умеренная интенсивность инфляционных процессов, а также устойчивость обменного курса способствовали укреплению доверия к национальной валюте как к средству сбережения. За 5 месяцев текущего года срочные рублевые депозиты населения увеличились на 12,2 %. При этом сохраняется интерес населения к рублевым сбережениям на длительные сроки. Доля долгосрочных депозитов на 1 июня составила 60 %. Такая динамика повышает устойчивость банков, их ресурсный потенциал и расширяет возможности по финансированию экономики.
Доступными остаются и кредиты. Ставку рефинансирования удалось снизить до нынешних 9,5 %. Кстати, берут займы тоже в основном в белорусских рублях. А в принципе платежи активно уходят в безналичную форму. Это направление Нацбанк будет и дальше развивать вплоть до создания цифрового рубля, но параллельно обеспечивать информационную безопасность. Хотя и в офлайне угроз достаточно.
"Продолжаются обращения граждан Республики Беларусь, пострадавших, на их взгляд, от деятельности так называемых кредитных брокеров. Мы знаем отношение Президента к посредничеству, это, по сути, тоже посредническая услуга. Понятно, что полностью запретить, возможно, и не нужно. Но какое ваше мнение, надо ли нам в дальнейшем как-то еще урегулировать эту сферу?" - задал вопрос заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
"Наш опыт регулирования отдельных сфер показывает, что надо выводить бизнес и различного рода деятельность из теневой среды в более прозрачную и регулировать. Тем более регулирование не такое и дорогостоящее", - ответил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.
Глава Нацбанка озвучил и цель по инфляции к концу пятилетки - не более 5 %. Это показатель, который позволяет экономике устойчиво развиваться и выполнять все социальные обязательства. Об этом парламентарии говорили уже с вице-премьером Игорем Петришенко. В Беларуси выстроена эффективная система поддержки материнства и детства. На очереди еще один шаг - повышение минимального размера пособий по беременности и родам. Вопрос от парламентариев: достаточно ли только этого, чтобы население в стране росло?
Ни в одной стране мира, я уже не говорю о ближайших наших соседях, такой сверхгосударственной поддержки нет. Мы не стоим на месте, постоянно анализируем, вырабатываем то, что послужит дальнейшим толчком, поддержкой и решением демографической проблемы. Т.е. этот процесс не застывший, он постоянно донастраивается.
А вообще за 15 лет количество многодетных семей увеличилось вдвое. Помог и семейный капитал, а также возможность использовать его досрочно. В основном средства идут на жилье, но многие также предпочитают инвестировать в образование.
Сейчас, кстати, у вчерашних школьников активная пора, решается место учебы, а значит, и будущая профессия. Сегодня днем опубликованы результаты ЦТ. Максимальных результатов более 600. Это ли не показатель эффективной системы образования?
На сегодняшний день в системе как выпускной, так и вступительной кампании, которую впервые мы апробировали в нашей стране в прошлом году, в этом году действительно ряд моментов был усовершенствован. Но мы абсолютно точно видим, что никаких коренных изменений, инноваций она абсолютно не требует. Министерство образования данных вопросы не прорабатывает.
В Овальном зале говорили о медицине, а туда ежегодно направляется 5 % ВВП. Главное, чтобы эти инвестиции приносили пользу людям. Глава государства поручал навести порядок во всех учреждениях здравоохранения. Как итог, отремонтировано более 1,5 тыс. ФАПов, 480 амбулаторий и свыше 140 участковых больниц. Доступность и уровень медуслуг в регионах растет, но на этом фоне нельзя забывать и о центрах республиканского масштаба.
"Министерство и министр знает точно эту задачу и занимается этими вопросами, но я хочу, чтобы еще правительство в вашем лице к этому вопросу повернулось более серьезно. Это функционирование республиканских научно-практических центров. Нам надо сегодня, чтобы та задача, которая была поставлена Президентом, - самое современное оборудование, тяжелые случаи, квалифицированные врачи, была выполнена. Поэтому надо помочь Министерству здравоохранения с точки зрения финансовой поддержки", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
"Концепция развития каждого центра будет детально рассмотрена на коллегии в августе, мы это запланировали. Сейчас идет наработка соответствующих концептуальных подходов, которые будут охватывать все сферы, в том числе вопросы материально-бытового характера и вопросы функционирования, обеспеченности, оборудования, ремонта и всего прочего", - рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
Социальная сфера - это еще работа СМИ, сохранение культурных ценностей, оздоровление населения и развитие спорта. Ни одну из тех тем не обошли вниманием парламентарии. Еще раз убедились, что все делается в интересах простых людей. Беларусь подтверждает статус социально ориентированного государства.
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