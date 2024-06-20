В Овальном зале 20 июня прошло заседание двух палат парламента - в центре внимания денежно-кредитная политика и социальная сфера

В Овальном зале 20 июня говорили о денежно-кредитной политике. Уровень инфляции, доверие к национальной валюте и финансовая грамотность. Подробнее о парламентской повестке рассказал Антон Малюта.

У депутатов и сенаторов сегодня был действительно очень насыщенный рабочий день. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики включало сразу два доклада, причем по ключевым темам - это денежно-кредитная политика и социальная сфера. За докладами следовал, конечно, диалог. Парламентарии постоянно работают в округах и знают, что волнует избирателей.

Уровень жизни часто оцениваем просто и по-народному, где главный индикатор - ценники в магазинах. Государственное регулирование себя оправдало. 2023 год подытожили лучше, чем планировали. Инфляция на уровне 5,8 % при цели не более 8. И главное, это не в ущерб деловой активности. Шоков не наблюдалось и на валютном рынке. Белорусский рубль остается крепкой валютой, которой доверяет население.

Умеренная интенсивность инфляционных процессов, а также устойчивость обменного курса способствовали укреплению доверия к национальной валюте как к средству сбережения. За 5 месяцев текущего года срочные рублевые депозиты населения увеличились на 12,2 %. При этом сохраняется интерес населения к рублевым сбережениям на длительные сроки. Доля долгосрочных депозитов на 1 июня составила 60 %. Такая динамика повышает устойчивость банков, их ресурсный потенциал и расширяет возможности по финансированию экономики. Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси

Доступными остаются и кредиты. Ставку рефинансирования удалось снизить до нынешних 9,5 %. Кстати, берут займы тоже в основном в белорусских рублях. А в принципе платежи активно уходят в безналичную форму. Это направление Нацбанк будет и дальше развивать вплоть до создания цифрового рубля, но параллельно обеспечивать информационную безопасность. Хотя и в офлайне угроз достаточно.

"Продолжаются обращения граждан Республики Беларусь, пострадавших, на их взгляд, от деятельности так называемых кредитных брокеров. Мы знаем отношение Президента к посредничеству, это, по сути, тоже посредническая услуга. Понятно, что полностью запретить, возможно, и не нужно. Но какое ваше мнение, надо ли нам в дальнейшем как-то еще урегулировать эту сферу?" - задал вопрос заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

"Наш опыт регулирования отдельных сфер показывает, что надо выводить бизнес и различного рода деятельность из теневой среды в более прозрачную и регулировать. Тем более регулирование не такое и дорогостоящее", - ответил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

Глава Нацбанка озвучил и цель по инфляции к концу пятилетки - не более 5 %. Это показатель, который позволяет экономике устойчиво развиваться и выполнять все социальные обязательства. Об этом парламентарии говорили уже с вице-премьером Игорем Петришенко. В Беларуси выстроена эффективная система поддержки материнства и детства. На очереди еще один шаг - повышение минимального размера пособий по беременности и родам. Вопрос от парламентариев: достаточно ли только этого, чтобы население в стране росло?

Ни в одной стране мира, я уже не говорю о ближайших наших соседях, такой сверхгосударственной поддержки нет. Мы не стоим на месте, постоянно анализируем, вырабатываем то, что послужит дальнейшим толчком, поддержкой и решением демографической проблемы. Т.е. этот процесс не застывший, он постоянно донастраивается. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

А вообще за 15 лет количество многодетных семей увеличилось вдвое. Помог и семейный капитал, а также возможность использовать его досрочно. В основном средства идут на жилье, но многие также предпочитают инвестировать в образование.

Сейчас, кстати, у вчерашних школьников активная пора, решается место учебы, а значит, и будущая профессия. Сегодня днем опубликованы результаты ЦТ. Максимальных результатов более 600. Это ли не показатель эффективной системы образования?

На сегодняшний день в системе как выпускной, так и вступительной кампании, которую впервые мы апробировали в нашей стране в прошлом году, в этом году действительно ряд моментов был усовершенствован. Но мы абсолютно точно видим, что никаких коренных изменений, инноваций она абсолютно не требует. Министерство образования данных вопросы не прорабатывает. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

В Овальном зале говорили о медицине, а туда ежегодно направляется 5 % ВВП. Главное, чтобы эти инвестиции приносили пользу людям. Глава государства поручал навести порядок во всех учреждениях здравоохранения. Как итог, отремонтировано более 1,5 тыс. ФАПов, 480 амбулаторий и свыше 140 участковых больниц. Доступность и уровень медуслуг в регионах растет, но на этом фоне нельзя забывать и о центрах республиканского масштаба.

"Министерство и министр знает точно эту задачу и занимается этими вопросами, но я хочу, чтобы еще правительство в вашем лице к этому вопросу повернулось более серьезно. Это функционирование республиканских научно-практических центров. Нам надо сегодня, чтобы та задача, которая была поставлена Президентом, - самое современное оборудование, тяжелые случаи, квалифицированные врачи, была выполнена. Поэтому надо помочь Министерству здравоохранения с точки зрения финансовой поддержки", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"Концепция развития каждого центра будет детально рассмотрена на коллегии в августе, мы это запланировали. Сейчас идет наработка соответствующих концептуальных подходов, которые будут охватывать все сферы, в том числе вопросы материально-бытового характера и вопросы функционирования, обеспеченности, оборудования, ремонта и всего прочего", - рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.