В оздоровительном комплексе "Зубренок" Минского автозавода прошел форум "Беларусь - страна твоих возможностей"

Сейчас отмечается тенденция, что молодежь приходит на завод. Многим нравится, они остаются работать. И это круто. А по поводу таких мероприятий, то они сближают заводы. Мы с гордостью работаем на заводе и говорим, что трактор "Беларус" представлен во многих странах мира.

Егор Людвик, начальник смены Минского тракторного завода