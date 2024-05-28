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В оздоровительном комплексе "Зубренок" Минского автозавода прошел форум "Беларусь - страна твоих возможностей"

Молодые люди, работающие на белорусских промышленных предприятиях, готовы предлагать новые и креативные идеи для производства. Особый интеллектуальный и индустриальный потенциал у машиностроителей. Об этом заявили на II Республиканском молодежном форуме "Беларусь - страна твоих возможностей", который прошел в оздоровительном комплексе "Зубренок" Минского автозавода.

Кроме специалистов холдинга МАЗ в мероприятии приняли участие и такие предприятия, как МТЗ, "Интеграл", Минский завод колесных тягачей. Девиз нынешнего форума – "Сделано своими руками". Символично, что и темой одной из диалоговых площадок стал Год качества, особенности которого обсудили с руководством Госкомитета по стандартизации.

Сейчас отмечается тенденция, что молодежь приходит на завод. Многим нравится, они остаются работать. И это круто. А по поводу таких мероприятий, то они сближают заводы. Мы с гордостью работаем на заводе и говорим, что трактор "Беларус" представлен во многих странах мира.
Егор Людвик, начальник смены Минского тракторного завода

Во время форума за успехи в труде и общественной жизни награды от Министерства промышленности получили два работника Минского автозавода.

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