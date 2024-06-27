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В оздоровительном лагере "Смена" торжественно стартовала серия спортивно-патриотических игр

Проявить смекалку и проверить знания в истории. В оздоровительном лагере "Смена" прошло торжественное открытие серии спортивно-патриотических игр: "Зарничка", "Зарница", "Орленок". Школьники соревновались в нескольких категориях. Среди них смотр строевой подготовки, интеллектуальные викторины и творческий конкурс. Также проверяли способности в медицинской помощи. Преодолевая полосу препятствий, демонстрировали скорость и креативность.

Спортивно-патриотические игры объединили более 200 человек. В общей сложности это 11 команд в разных возрастных группах.

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