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В оздоровительном лагере "Смена" торжественно стартовала серия спортивно-патриотических игр
Проявить смекалку и проверить знания в истории. В оздоровительном лагере "Смена" прошло торжественное открытие серии спортивно-патриотических игр: "Зарничка", "Зарница", "Орленок". Школьники соревновались в нескольких категориях. Среди них смотр строевой подготовки, интеллектуальные викторины и творческий конкурс. Также проверяли способности в медицинской помощи. Преодолевая полосу препятствий, демонстрировали скорость и креативность.
Спортивно-патриотические игры объединили более 200 человек. В общей сложности это 11 команд в разных возрастных группах.
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