Мигранты в ожидании эвакуационных рейсов

Другой вопрос, ошибочный ответ на который также чреват непредсказуемыми последствиями для страны, да что там, всего региона - это ситуация с беженцами. Часть из них по-прежнему остается на границе, часть,именно еще 226 человек, среди которых 30 детей, изъявили желание вылететь к себе на родину. Но ситуацию, которая сегодня сложилась в Национальном аэропорту Минск, иначе как патовой не назовешь. Эвакуационный рейс в Багдад, который был запланирован на середину дня, не прибыл в Минск из-за того, что не был проплачен международными организациями. Белорусской стороне пришлось организовывать пребывание людей внутри помещения, обеспечивать детей питанием и медицинским сопровождением. И вновь наша страна последовательно выполняет свои обязательства - никакого принуждения к беженцам. Те, кто хотел улететь сегодня, беспрепятственно прибыли в аэропорт. А вот демократичная Европа и здесь отличилась- денег на самолет не нашлось.