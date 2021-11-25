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Мигранты в ожидании эвакуационных рейсов
Другой вопрос, ошибочный ответ на который также чреват непредсказуемыми последствиями для страны, да что там, всего региона - это ситуация с беженцами. Часть из них по-прежнему остается на границе, часть,именно еще 226 человек, среди которых 30 детей, изъявили желание вылететь к себе на родину. Но ситуацию, которая сегодня сложилась в Национальном аэропорту Минск, иначе как патовой не назовешь. Эвакуационный рейс в Багдад, который был запланирован на середину дня, не прибыл в Минск из-за того, что не был проплачен международными организациями. Белорусской стороне пришлось организовывать пребывание людей внутри помещения, обеспечивать детей питанием и медицинским сопровождением. И вновь наша страна последовательно выполняет свои обязательства - никакого принуждения к беженцам. Те, кто хотел улететь сегодня, беспрепятственно прибыли в аэропорт. А вот демократичная Европа и здесь отличилась- денег на самолет не нашлось.
Александр Смирнов дежурил в аэропорту.
Ситуация изменилась лишь к вечеру. Появилась информация о четырех вывозных рейсах, которые все-таки должны вылететь из Ирака за беженцами 25-26 ноября. К этому часу один борт уже прибыл в Национальный аэропорт Минск. Всего в нашей воздушной гавани перелета ожидают около 1 тысячи человек. Все они возвращаются в Ирак добровольно.
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