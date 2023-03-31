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В ожидании Послания: о чем говорят в кулуарах Дворца Республики
В 11 часов с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент. Формат традиционный: это открытое письмо народу и парламенту. Документ программный для всех ветвей власти и общества в целом и, конечно, обсуждаемый.
Во Дворце Республики уже собрались депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, министры и губернаторы, представители дипкорпуса. Готовность номер один. И на связи с нами вновь выездная студия.
В выездной студии АТН во Дворце Республики на вопросы корреспондента ответилапредседатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая(прямое включение).
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