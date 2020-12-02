В Палате представителей рассмотрят программу социально-экономического развития Беларуси на 5 лет

Ее представит премьер-министр Роман Головченко. Свои вопросы ему зададут депутаты и примут решение одобрить или нет концепцию, предложенную правительством. Все подробности - у Антона Малюты.





Работа над подготовкой программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет близится к своему завершению

. Она проходила в формате масштабного обсуждения среди всех заинтересованных - это бизнес, госорганы, ученые, аналитики. На одном из таких круглых столов в формате онлайн побывали и мы. Программу обсуждали и на диалоговых площадках по всей стране. Все солидарны: чтобы экономика в ближайшие 5 лет росла, сначала нужно правильно расставить акценты. Особое внимание - повышению роли бизнеса и улучшению инвестиционного климата.

Конечно, в силе останутся и все социальные гарантии, которые берет на себя государство

В обсуждении стратегии на 5 лет важно услышать бизнес - именно он может стать самым мощным драйвером экономического развития. Частный сектор ожидает более активную либерализацию рынка, в том числе в области лицензирования, а также поддержку деловой инициативы в регионах. Но для этого нужно восстановиться после нелегкой ковидной ситуации.

Держать ответ предстоит главе белорусского правительства Роману Головченко