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В Палате представителей рассмотрят программу социально-экономического развития Беларуси на 5 лет
Ее представит премьер-министр Роман Головченко. Свои вопросы ему зададут депутаты и примут решение одобрить или нет концепцию, предложенную правительством. Все подробности - у Антона Малюты.
Работа над подготовкой программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет близится к своему завершению
. Она проходила в формате масштабного обсуждения среди всех заинтересованных - это бизнес, госорганы, ученые, аналитики. На одном из таких круглых столов в формате онлайн побывали и мы. Программу обсуждали и на диалоговых площадках по всей стране. Все солидарны: чтобы экономика в ближайшие 5 лет росла, сначала нужно правильно расставить акценты. Особое внимание - повышению роли бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
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В обсуждении стратегии на 5 лет важно услышать бизнес - именно он может стать самым мощным драйвером экономического развития. Частный сектор ожидает более активную либерализацию рынка, в том числе в области лицензирования, а также поддержку деловой инициативы в регионах. Но для этого нужно восстановиться после нелегкой ковидной ситуации.
Держать ответ предстоит главе белорусского правительства Роману Головченко
До принятия программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет остается совсем немного времени. Сегодня ее обсудят в парламенте. Депутаты работали на местах и в курсе предложений и замечаний, которые нужно учесть. Они уже подготовили свои вопросы, их будет немало: держать ответ предстоит главе белорусского правительства Роману Головченко. Будет одобрена концепция, предложенная правительством, или нет - мы узнаем совсем скоро, мои коллеги расскажут об этом в ближайших выпусках новостей.
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