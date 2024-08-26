Систематизировать работу между журналистами и парламентариями. Сегодня в Палате представителей состоялась встреча с республиканскими средствами массовой информации. Говорили о новых формах работы, о портрете депутата в глазах общественности и кооперации со СМИ: ее необходимо укрепить. Дарья Рачко с подробностями.

На 17 сентября планируется открытие второй сессии Палаты представителей 8 созыва. В работе сейчас 16 законопроектов. И в этой связи нам, журналистам, важно показать не готовый результат, а то, как идет работа над законом, проводятся парламентские слушания, круглые столы. Одна из форм работы, что сегодня обсуждалась с руководителями республиканских СМИ.

Сегодня была такая сверка часов. Депутаты не только в Овальном зале работают, на местах, помогают с решением вопросов. Поэтому важно углубить взаимодействие со СМИ - новые форматы, сюжеты, рубрики. Скажут уже после встречи - идеи есть.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Впереди электоральная кампания. СМИ учли прошлый опыт и готовы к любым вызовам. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт подчеркнет, что 4 года назад случилась беспрецедентная вещь: атака на государственные СМИ. Порядок в инфополе навели.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: