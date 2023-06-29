В память о героизме предков более 20 спасателей переплывут Западную Двину в Полоцке

"Участие в заплыве в Год мира и созидания примут 23 работника МЧС, по одному из каждого района Витебской области. Им предстоит преодолеть более 200 м. Спасатели переплывут реку в знак признательности, благодарности советским солдатам, которые погибли, сражаясь за свою Родину. Ведь именно 3 июля 1944 года Западную Двину в Полоцке переплыли воины 158-го гвардейского стрелкового полка", - отметили в ведомстве.

Тогда, в 1944-м, 23 бойца Советской армии сумели удержать наступление врага. Почти все мосты в городе были взорваны, оставался один, деревянный. Его оккупанты планировали использовать для отвода остатков подразделений в центральную часть Полоцка, которая на тот момент оставалась под их контролем. Взорвать важный объект инфраструктуры противник планировал в крайнем случае. Мост охраняли гитлеровцы, они его заминировали. Небольшая группа красноармейцев переправилась на правый берег Западной Двины, но под огнем противника они были вынуждены отступить. Командование решило внезапно атаковать мост, чтобы взять его под свой контроль и переправить войска в центр Полоцка. Штурмом мост взяли 23 человека, включая гвардии лейтенанта, который ими руководил. Они отразили 14 попыток врага отбить объект, лишь при помощи огнеметов противник смог на время добиться своей цели. Однако подоспевшие войска Красной армии продолжили продвижение вперед, в том числе по мосту, несмотря на артиллерийский обстрел и налеты авиации. Бойцов 158-го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии посмертно наградили орденами за их мужество, стойкость и героизм при выполнении боевого задания по захвату моста и плацдарма.