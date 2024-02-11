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В память о Константине Заслонове - какие подвиги хранят в себе улицы, названные в честь партизана

В Беларуси трудно найти город, в котором не было бы улицы, названной в честь героев Великой Отечественной войны. Память о тех, кто подарил нам Великую Победу, передается из поколения в поколение.

Локомотивное депо в Орше, техникум в городе Великие Луки, вВитебске, Орше, Гомеле, Гродно и многих других городах есть улицы, названные именем Константина Заслонова.

О том, какие подвиги совершали советские люди в борьбе с фашизмом, смотрите в специальном проекте АТН "Улицы героев".

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