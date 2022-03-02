В память о погибших сотрудниках милиции заложили капсулы в Храме-памятнике в честь Всех Святых

В память о сотрудниках органов внутренних дел Минской области, которые погибли при несении службы, заложили капсулу с землей из мест захоронений. Церемония прошла в минском Храме-памятнике в честь Всех Святых. Всем близким погибших высказали слова благодарности за героизм и мужество их родственников, тех, кто отдал жизнь за сохранение спокойствия и порядка в нашей стране.