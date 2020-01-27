Накануне в память о жертвах холокоста в Белгосфилармонии прошел концерт "Желтые звезды". Произведения еврейских композиторов, в том числе Вагнера, Вайнберга и Шварца, исполнял специально созданный симфонический оркестр. До звуков музыки сцену отдали тем, кто пережил холокост. И о желтых звездах на своей одежде знают не понаслышке. Пережившие войну и зверства нацизма на территории Беларуси стали героями проекта "10 человек. 10 судеб. Одна война".

В фойе филармонии рядом с каждой фотографией судьба человека. Автор Дмитрий Шеметков в ближайшее время начнет работу над продолжением проекта в Бобруйске и Могилеве, пока живы те, кто видел ужасы войны своими глазами.



