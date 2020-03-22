В память о жертвах Великой Отечественной в мемориальном комплексе "Хатынь" прошел митинг-реквием

. 77 лет назад карательный отряд уничтожил белорусскую деревню. 149 жителей, в том числе 75 детей, были расстреляны или сгорели заживо. Самому маленькому погибшему было лишь семь недель. Отдать дань памяти жертвам войны в полдень на митинг-реквием в мемориальный комплекс, ставший символом страданий и мужества белорусского народа в годы Великой Отечественной, собрались десятки человек. Венки к Вечному огню возложили представители облисполкома, Логойского райисполкома и общественных организаций.