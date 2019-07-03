В параде 3 июля примут участие три коробки сил спецопераций

В этом году в параде примут участие три коробки сил спецопераций. Такой внушительный контингент десантники представляют впервые. Кроме бригад из Витебска и Бреста, возле стелы "Минск - город-герой" пройдут и бойцы легендарной "пятерки" из Марьиной Горки.



Всего участие в параде примут 450 десантников. Что скрывается за идеальным маршем, узнал Юрий Шевчук.



На параде в 2018 году войска ССО были представлены двумя коробками: 38-й бригадой из Бреста и 103-й из Витебска. Всего в парадном строю прошли 300 десантников.

В пешем парадном расчете войска пойдут в полном составе

В этом году силы специальных операций шагнули еще дальше - присоединилась легендарная "пятерка" из Марьиной Горки, таким образом, в пешем парадном расчете войска пойдут в полном составе. Но перед тем как пройти в День Независимости на параде, этим ребятам нужно было отточить мастерство на многочисленных тренировках. Десятки часов, сотни прогонов, тысячи отчеканенных шагов.

Для Романа Блинцова это уже третий парад. В этом году он удостоен чести нести знамя родной бригады. Для каждого солдата это настоящее признание. То, что тренировки проходили и правда очень часто, нам подтвердил сам офицер и следующий показательный случай. Записать интервью до конца с Романом мы не успели. Началась очередная тренировка.

На параде мелочей не бывает

И в таком темпе здесь проходит каждый день. Все быстро и четко. Два прогона, затем 10 минут на работу над ошибками и снова в строй. Все должно быть идеально. На параде мелочей не бывает, объясняет нам Андрей Проклин, который в прошлом году шел во главе коробки брестской бригады. В этом году офицер на правах бывалого, для Андрея это уже пятый парад, тренирует своих бойцов.

Участвовать в параде для каждого из этих парней - это честь и гордость. К слову, в каждой коробке примерно на 140 срочников приходится 10 офицеров. Но в строю все они единый организм: и старшие по званию, и солдаты срочной службы, которые пройдут в парадном расчете у стелы "Минск - город-герой" в первый раз.



Среди основных задач сил специальных операций контрдиверсионная деятельность, разведка, борьба с незаконными вооруженными формированиями и выполнение других задач по прекращению вооруженного конфликта с нашей страной. Войска ССО выступают одним из основных элементов стратегического сдерживания.





Во время тренировок коробки сил специальных операций завершают пеший парадный расчет. Во время же самого парада за ними еще проследуют заграничные гости. Это шесть знаменных групп и два парадных расчета из Китая и России.

Войска ССО представят 450 бойцов

В этом году силы специальных операций будут представлены тремя бригадами. Отличительной чертой десантников из Бреста 3 июля станут парашюты. Как ни странно, но до этого на парад десантники еще ни разу не брали свой главный атрибут.

Фишкой бойцов из Витебска станет форма. Поскольку 103-я бригада входит в контингент войск КСОР ОДКБ, одеты они будут в форму этого военного альянса.