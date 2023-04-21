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"В парадигме безопасности" - фильм АТН о работе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
Премьера на "Беларусь 1" - фильм "В парадигме безопасности", раскрывающий некоторые аспекты работы Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.
Сегодня это один из важнейших элементов обеспечения системы национальной безопасности. За последние 10 лет в сотни раз увеличилось число вредоносных программ в интернете. А хакерским атакам регулярно подвергаются крупнейшие транснациональные и государственные корпорации.
На какие информационные ресурсы Беларуси было совершено наибольшее число нападений? Сколько их было в целом за прошлый год и откуда они исходили? Но главное, как с этими посягательствами охотников за информацией справляется Оперативно-аналитический центр?
Кроме того, в фильме рассказывается о единой республиканской сети передачи данных, системе обмена трафиком, центре обработки данных, а также тестировании в Беларуси 5G-сетей. Некоторая информация озвучивается впервые.
Смотрите фильм "В парадигме безопасности" 21 апреля на "Беларусь 1" - сразу после "Панорамы".
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