"В парадигме безопасности" - фильм АТН о работе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь

Премьера на "Беларусь 1" - фильм "В парадигме безопасности", раскрывающий некоторые аспекты работы Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

Сегодня это один из важнейших элементов обеспечения системы национальной безопасности. За последние 10 лет в сотни раз увеличилось число вредоносных программ в интернете. А хакерским атакам регулярно подвергаются крупнейшие транснациональные и государственные корпорации.

На какие информационные ресурсы Беларуси было совершено наибольшее число нападений? Сколько их было в целом за прошлый год и откуда они исходили? Но главное, как с этими посягательствами охотников за информацией справляется Оперативно-аналитический центр?

Кроме того, в фильме рассказывается о единой республиканской сети передачи данных, системе обмена трафиком, центре обработки данных, а также тестировании в Беларуси 5G-сетей. Некоторая информация озвучивается впервые.

