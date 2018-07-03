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В парадной колонне - гордость белорусских военных "Шершень"
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Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
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НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
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"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
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В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
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