В парках Минска появятся новые аттракционы. Расскажем, какие и где

В минских парках в 2024 году заработают новые аттракционы. Часть оборудования уже закуплена, другая - в процессе. Об этом рассказал заместитель генерального директора - главный инженер "Минскзеленстроя" Руслан Косевич, пишет агентство "Минск-Новости".

Близится к завершению строительство третьей очереди парка им. Уго Чавеса в границах ул. Неманской - Колесникова - Лидской - Казимировской, к которому приступили в марте 2023 года. По проекту зеленая зона должна превратиться в парк культуры и отдыха. Здесь предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, в том числе для занятий экстремальными видами спорта, велодорожка, тропа здоровья, зона для тихого отдыха. Не забыли и про аттракционы.

По словам собеседника, уже смонтированы "Автодром", "Лабиринт", "Вальс". Весной установят батутный комплекс, который уже приобретен. В процессе закупки еще два аттракциона: "Розовый слон" и "Летающая тарелка".

Косевич анонсировал, что к новому сезону работы аттракционов, который, как правило, стартует в апреле, в парке Челюскинцев ожидается пополнение. Для зоны отдыха приобретают аттракцион "Микс".

Напомним, в столичных парках насчитывается около 70 аттракционов "Минскзеленстроя". В 2023 годув парке Горького установили бассейн с электролодочками "Акватика", дополнительный 5D-аттракцион, открыли интерактивную зону "Лукоморье". В парках Челюскинцев и 900-летия Минска появились новые батутные комплексы.

А вот парк имени 50-летия Великого Октября, который предстоит существенно обновить, сменит развлекательную тематику на спортивную. Карусели там демонтированы еще в прошлом году.