ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В парке 900-летия столицы - новая снежная трасса

Лыжные прогулки с комфортом! В парке 900-летия столицы - новая снежная трасса длиной в два с половиной километра. Снежное покрытие насыпали посредством специальной техники. Рядом с лыжней и раздевалка. Теперь перед выездом на трассу можно переодеться и оставить вещи в камерах хранения. В новом комплексе имеется и пункт проката спортивного инвентаря.

Всего в этом году в Минске для любителей зимних видов спорта подготовлено девять лыжероллерных трасс, 14 хоккейных коробок и 47 катков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все