Лыжные прогулки с комфортом! В парке 900-летия столицы - новая снежная трасса длиной в два с половиной километра. Снежное покрытие насыпали посредством специальной техники. Рядом с лыжней и раздевалка. Теперь перед выездом на трассу можно переодеться и оставить вещи в камерах хранения. В новом комплексе имеется и пункт проката спортивного инвентаря.