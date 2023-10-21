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В парке Бреста появилась "Аллея отцов"

Всем папам посвятили аллею, которую высадили в самом молодом парке Бреста представители общественной организации "Белая Русь". Краткий инструктаж, выдача нужного инвентаря, хорошее настроение, и один из постулатов настоящего мужчины исполнен. Таким образом, буквально за полчаса появилось три десятка новых деревьев.

Парк Тысячелетия расположен в таком бурно растущем, развивающемся районе города Бреста. Эта аллея будет еще одним местом уюта, местом игры, местом, где мамы, папы с детьми могут прийти, погулять, насладиться таким маленьким кусочком природы.
Владимир Боровенко, председатель Московской районной г. Бреста организации РОО "Белая Русь"

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