В парке Бреста появилась "Аллея отцов"

Парк Тысячелетия расположен в таком бурно растущем, развивающемся районе города Бреста. Эта аллея будет еще одним местом уюта, местом игры, местом, где мамы, папы с детьми могут прийти, погулять, насладиться таким маленьким кусочком природы.

Владимир Боровенко, председатель Московской районной г. Бреста организации РОО "Белая Русь"