В парке имени Горького открылась интерактивная площадка "Атом-движ"

В парке имени Горького прошла презентация белорусского студотрядовского движения. Мероприятие превратилось в настоящий праздник. Здесь открылась интерактивная площадка "Атом-движ". Гости смогли поиграть в футбольный фристайл, гигантские шашки, посоревноваться в ловкости и внимательности, потанцевать. Всем победителям - памятные призы. И, конечно же, всех желающих присоединиться к студотрядам ждали познавательные лекции о популярном молодежном движении. В финале программы гостей ждала научно-популярная лекция диетолога о здоровом образе жизни молодёжи и борьбе с вредными привычками.