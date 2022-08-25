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В парке "Нарочанский" проходят конные прогулки

Новые ракурсы пейзажей Минской области. Конные прогулки предлагают по Национальному парку "Нарочанский". Ездоками могут стать даже те, кто ни разу не сидел в седле. Туристические локации - в материале Дарьи Рачко (видео).

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