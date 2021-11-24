В парламенте Беларуси обсудили подходы и правила контроля цен в торговых сетях

Сенаторы продолжают мониторить цены на социально значимые продукты, а также лекарственные препараты. В Совете Республики при участии Министерства антимонопольного регулирования 24 ноября обсуждали подходы и правила контроля цен в торговых сетях накануне очередного рейда. За год товары плодоовощной продукции подорожали на 24 %, молочные продукты на 7 %, крупы и бобовые на 6 %. Повышение цен обусловлено негативными тенденциями на внешних рынках. Сенаторы совместно с МАРТ держат ситуацию на контроле, чтобы ежемесячное изменение стоимости товара не превышало 0,2 % к цене на этот продукт.



Под контролем сенаторов находятся 117 торговых объектов в 37-ми населенных пунктах. Это торговые сети, частные продовольственные магазины и более ста аптек.