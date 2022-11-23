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В белорусском парламенте приняли законопроект о защите прав потребителей ЖКУ
На заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва во втором чтении депутаты принялизаконопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", сообщает БелТА.
Проект закона внесен Советом Министров 30 июня 2022 года и принят в первом чтении в авторской редакции 20 сентября. Учитывая, что корректировка норм закона от 4 января 2010 года № 108-З "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" будет осуществлена в проекте закона "Об изменении законов по вопросам местного управления и самоуправления", при подготовке к рассмотрению во втором чтении название проекта закона изменилось.
Законопроект подготовлен в рамках выполнения поручений Президента, данных 5 апреля 2022 года в ходе совещания по актуальным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также во исполнение плана подготовки проектов правовых актов по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти от 22 апреля.
В целях регламентирования порядка подтверждения объемов и качества жилищно-коммунальных услуг законопроектом вносятся соответствующие изменения в закон от 16 июля 2008 года № 405-З "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг Республики Беларусь", предусматривающие в том числе, что подтверждение объемов и качества оказанных жилищно-коммунальных услуг осуществляется в зависимости от способа управления общим имуществом совместного домовладения.
Фото:pixabay.com
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