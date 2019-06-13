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В парламенте рассмотрят законопроект об изменении Уголовного кодекса
В парламенте сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса и закон о противодействии экстремизму. В том числе послабление в законодательстве по некоторым видам наркотических преступлений. Тенденция к снижению преступлений показала, что подходы к наказанию можно откорректировать. Всего в перечень вопросов сегодняшнего заседания включено 16 законопроектов. В первом чтении рассмотрят проект закона "О персональных данных". Это новый для Беларуси документ. Он обеспечит защиту прав и свобод граждан при сборе и обработке данных.
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