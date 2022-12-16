В Партизанском районе города Минска стартовала новогодняя благотворительная акция "Наши дети"

В Партизанском районе города Минска стартовала акция "Наши дети". Также участие в ней приняли и сотрудники милиции, пишет агентство "Минск-Новости".

В парке имени Горького для ребят организовали праздник. В программе были подвижные игры, загадки и песни. Придать мероприятию сказочное настроение помогли Дедушка Мороз и Снегурочка.

Участковый инспектор ИДН Партизанского РУВД Алексей Трояновский провел с ребятами тематические тесты и викторины, напомнив об основных правилах безопасности и сделав особый акцент на том, что пиротехника не игрушка. Также школьники смогли посидеть за рулем служебных автомобилей и примерить форму сотрудников ГАИ.

Поздравить ребят и пожелать им счастливого Нового года пришла заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович, которая отметила, что этот праздник стал отправной точкой всех новогодних чудес района, поскольку в рамках акции "Наши дети" запланировано еще много благотворительных мероприятий.