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В Партизанском районе модернизировали дорожную инфраструктуру

Чтобы аварий было меньше, в столице модернизируют дорожную инфраструктуру. На пересечении улиц Захарова и Нагорной, рядом с гимназией № 7, заузили проезжую часть с помощью островков безопасности. В Партизанском районе, чтобы уберечь всех участников дорожного движения, на Стахановской улице появился новый нерегулируемый пешеходный переход. А на Солтыса - искусственная неровность.
Новый пешеходный переход в скором времени появится и на Солтыса рядом с остановкой общественного транспорта. Искусственные неровности - теперь также и на Броневом переулке, около средней школы № 10.

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