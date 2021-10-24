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В паспорт Юрия Воскресенского поставили запрет на въезд в Украину на 3 года
Когда столбик термометра уверенно пошел вниз, Украина организовала аукцион на покупку белорусских энергоресурсов. Хотя до этого несколько раз громогласно запрещала импорт.
Посмотреть на такую природную аномалию из Беларуси отправился руководитель круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский. Что важно, по приглашению официального Киева. Но на границе столкнулся со всеми прелестями "незалежністі". Теперь в паспорте Юрия красуется вот такая отметка "запрет на въезд в Украину на три года".
Прямо с колес Юрий поделился впечатлениями в эфире "Клуба редакторов". Парадокс, но выходит, что украинские власти по факту не обладают властью в стране. Что, в принципе, уже не новость.
В общем, опытным путем доказано: с понижением температуры на улице уверенно снижается градус "гідністі" и "незалежністі".
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