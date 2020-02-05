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В Пекин отправился второй белорусский борт с гуманитарной помощью
Второй белорусский борт с гуманитарной помощью отправился сегодня в Пекин. Груз был сформирован с учетом потребностей китайской стороны. Общий вес, как и в прошлый раз, около 20 тонн. Напомним, отправка военного борта Ил-72 состоялась после распоряжения Президента Беларуси. Груз был доставлен в столицу КНР, а после в Ухань. На этот раз в составе гуманитарной помощи упор сделали на индивидуальные средства защиты - то, чего особенно не хватает в стране. Наша съемочная группа вновь сопровождает груз, чтобы в деталях рассказать о ситуации и методах борьбы с коронавирусом. Мой коллега Александр Камович продолжит с аэродрома.
Беларусь отправила второй гуманитарный груз в Китай
Второй гуманитарный груз в Китайскую Народную Республику отправился сегодня в 16:00 с военного аэродрома в Мачулищах. О том, что в Китай полетит еще один борт с помощью, стало известно еще во время первой миссии на прошлой неделе. Отметим, что груз был сформирован по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сам груз сформировали за несколько дней - это порядка 20 тонн. Министерство здравоохранения Беларуси взяло на себя эту миссию. Уже погрузкой занимается МЧС, а на место помощь доставят военные летчики бортом Ил-76.
Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Китайская сторона очень заинтересована в получении указанного груза. Мы уверены, что эта помощь будет оказана, и люди Китайской Народной Республики скажут нам спасибо".
Китайский посол поблагодарил Беларусь за помощь
Провожать гуманитарную помощь
, а также Министр здравоохранения нашей страны Владимир Караник. Передача документов послу - важная часть. В Китае ценят не только церемонии, но и помнят тех, кто подал руку в трудную минуту.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
"В китайском языке есть поговорка, которая наиболее близко переводится на русский, как друг познается в беде. Беларусь стала первой страной, которая по указанию Президента Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в Китай. На сегодняшний день это единственная страна, которая направляет второй груз для оказания помощи".
В Китай отправили средства индивидуальной защиты
В этот раз в составе гуманитарной помощи нет антибиотиков, китайская сторона сделала упор на индивидуальные средства защиты - это то, чего сейчас не хватает в стране. Халаты, респираторы, перчатки, бахилы, защитные маски и комбинезоны. Также на борту большой перечень дезинфицирующих средств. В Министерстве здравоохранения также высказали готовность помочь и китайским медикам.
Белорусские врачи готовы помочь китайским медикам
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:
"На сегодняшний момент группа экспертов по-прежнему сформирована. И мы говорим о том, что мы не отправляем туда специалистов как туристов. Основная задача - это консультативная помощь и обмен информацией, которая необходима для более качественного лечения пациентов, более четкого контроля за распространением заболеваемости. Насколько я понимаю, в КНР идет еще накопление необходимой информации. Как только они будут готовы для обсуждения и обмена мнениями, группа готова вылететь".
Маршрут пролегает через Новосибирск и Владивосток
Маршрут белорусского борта пролегает через Новосибирск и Владивосток, где будет дозаправка. Конечный пункт Пекин, откуда гуманитарную помощь распределит китайская сторона. Весь путь составит около 20 часов - это 8 с половиной тысяч километров. Предполагается, что борт вернется в Беларусь уже в это воскресенье. Как и в прошлый раз, помощь будет сопровождать и съемочная группа АТН. О подробностях полета в Китай они будут рассказывать в эфирах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
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